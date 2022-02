La sera del 3 febbraio 1983 Vasco Rossi sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e interpreta per la prima volta in pubblico “Vita spericolata”. La canzone, divenuta un classico del repertorio del cantautore di Zocca e, permettetecelo, della canzone italiana, si classificherà solamente in venticinquesima posizione – su ventisei in gara - nella classifica finale del Festival, quell'anno vinto da Tiziana Rivale con "Sarà quel che sarà", sopravanzando la sola “Cieli azzurri” proposta da Pupo; avrà migliore fortuna nelle classifiche di vendita dei singoli dove riuscirà a raggiungere il sesto posto.

"'Spericolata' è la parola che mi ha cambiato la vita", ha avuto modo di dichiarare Vasco Rossi. Oggi, a 39 anni dalla prima esecuzione della canzone scritta da Vasco insieme a Tullio Ferro, ci è piaciuta l'idea di riproporvi "Vita spericolata" in alcune delle diverse esecuzioni che si sono succedute negli anni da quel fatidico 1983, partendo dal molto artigianale videoclip promozionale.