Inauguro, per puro senso del dovere (avendola proposta io), una serie di appuntamenti in cui i componenti della nostra redazione ammettono spudoratamente di avere un debole anche per canzoni non propriamente in linea con quelli che dovrebbero essere - almeno a giudicare da certi feroci commenti che a volte ci raggiungono via Facebook - i gusti musicali di chi scrive su Rockol -. Ecco dunque dieci canzoni (ce ne sarebbero anche altre) che dovrei vergognarmi di ascoltare volentieri, e che però riascolto sempre con inconfessabile piacere.

(Franco Zanetti)