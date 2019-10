A lui, il visionario dei Beatles, rivoluzionario per inclinazione naturale, il Web probabilmente sarebbe piaciuto, anche se dubitiamo che - a differenza di un suo collega più giovane che due giorni prima che Mark Chapman ce lo portasse via aveva tenuto al Ritz, sempre a New York, il primo concerto americano con il suo gruppo - sarebbe diventato amico dei vari Jobs, Zuckerberg e compagnia digitale, perché lui "different" pensava già, prima ancora che glielo dicesse una pubblicità. John Lennon, che oggi avrebbe compiuto 78 anni, è una delle figure legate al rock classico più amate degli utenti della Rete: lo storico partner creativo di Paul McCartney nei Beatles è talmente seguito ancora oggi che le sue canzoni - quelle prodotte durante la sua carriera solista, dopo l'implosione dei Fab Four - sono ancora tra le più ascoltate e ricercate, sul Web. Ecco, secondo Google, i nove brani firmati "Lennon" (e basta) più apprezzati dal pubblico contemporaneo.