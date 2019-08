Ed Sheeran, "Quella volta che me la sono fatta (letteralmente) addosso sul palco"

Durante un concerto a Dublino nel 2015 il cantautore di Halifax, sentendosi evidentemente davanti a un pubblico particolarmente amichevole, si è lasciato andare dal palco ad una confidenza imbarazzante.

Ed Sheeran ha raccontato:



"Una volta, sul palco, ho commesso un errore di valutazione; pensavo mi fosse scappata una 'fart', e invece era una 'shart'. Ma ero a metà concerto, lo spettacolo stava andando bene, e non mi è sembrato il caso di fermarmi; ho pensato di finire lo show, poi sarei andato a casa e avrei buttato via i jeans che indossavo".



Per chi non ha confidenza con l'inglese, spieghiamo: 'fart' è il normale peto, o scorreggia, cioè l'emissione d'aria. 'Shart' (shit + fart) è un peto accompagnato dall'emissione di sostanza, come dire, fecale… insomma, Ed Sheeran se l'è fatta addosso. Meno male che indossava i jeans e non un paio di pantaloni chiari.

Comunque Sheeran ci ha tenuto a spiegare che quella sera era piuttosto indisposto, aveva fatto un viaggio Londra-Tokio-Sydney-Londra e il suo intestino ne aveva risentito.