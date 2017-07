di Redazione

26 tracce, per un totale di un'ora e mezza di musica tutta da ballare: Nicky Jam, star della musica reggaeton, torna sulle scene discografiche con un nuovo album di inediti, il primo in dieci anni. Il cantante non pubblicava un disco di canzoni nuove dal 2007, anno in cui consegnò al mercato "The black carpet": nel 2014 uscì una raccolta, "Greatest hits, vol. 1", con la quale festeggiò i suoi primi vent'anni di carriera. In questi dieci anni Nicky Jam non è di certo rimasto con le mani in mano: nel 2015, con "El perdón", in duetto con Enrique Iglesias, il cantante è tornato a scalare le classifiche internazionali e ha fatto ballare mezzo mondo. E proprio "El perdón" ha rappresentato il primo tassello di questo nuovo disco di inediti.



Il titolo dell'album, "Fénix", ha un significato preciso: questo disco, a detta di Nicky Jam, vuole rappresentare la sua rinascita come artista e come persona. L'ultimo periodo della sua vita privata (e di conseguenza anche di quella artistica) non è stato felicissimo: Nicky ha dovuto fare i conti con la dipendenza da droghe e alcol. Alla fine, è riuscito ad uscire dal tunnel e con questo disco racconta proprio la sua rinascita: la fenice, come noto, è il leggendario uccello a cui gli egizi attribuivano la caratteristica di morire bruciato e di rinascere dalle proprie ceneri.

La parola chiave è: "Muoviti". Le canzoni contenute nel disco spaziano da sonorità marcatamente reggaeton ad altre in cui atmosfere reggae si contaminano con sonorità diverse, da hit dance pop a pezzi trap. Diversi gli ospiti: in "Amor prohibido" c'è Sean Paul, in "Superhéroe" c'è J Balvin (la star di "Ginza") in "Tu hombre" Daddy Yankee. Insomma, i dj delle discoteche a cielo aperto hanno parecchio nuovo materiale a loro disposizione.