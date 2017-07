di Marco Jeannin

Quattro pezzi in scaletta: “Non finirà”, “Tu per me”, “Bianconiglio” e “L’indifferenza”. “Per sempre” è il nuovo EP targato Io e La Tigre, al secolo Aurora Ricci (“Io”) e Barbara Suzzi (“La Tigre”). Arriva a un paio d’anni dal più che interessante “10 e 9”, disco candidato alla targa Tenco nel 2016 che ci ha presentato un duo con tutte le carte in regola per emergere definitivamente da quel marasma di band che è la scena indipendente italiana. Carte in regola che in parole povere sono bei pezzi dal carattere spigliato, particolari, dal songwriting pulito e ben arrangiati. Un indie pop dal sapore vintage, che sa prendersi qualche libertà quando è il caso di premere sull’acceleratore. Il duo ha descritto questo nuovo lavoro in studio come:

“… una promessa ma anche una presa di coscienza. Di ciò che ci ha segnate indelebilmente e di ciò che vorremmo non dimenticare mai. “Per Sempre” è il momento in cui abbiamo compreso come siamo arrivate fino a qui: attraverso caverne di dolore e improvvisi spiragli di gioia, che ci hanno catapultate in una nuova dimensione. “Per Sempre” sono le striature della tigre sulla nostra pelle, a ricordarci chi siamo e soprattutto la forza che abbiamo dentro di noi e che nessuno potrà mai strapparci”.

Un buon passo avanti verso la seconda prova sulla lunga distanza; il progetto ha davvero senso e con il passare del tempo ce ne stiamo accorgendo. Perché le ragazze hanno carattere (ai tempi di “10 e 9” parlavano di disco spettinato e penso che l’aggettivo continui a calzare perfettamente) e idee che sanno tradurre in canzoni belle da ascoltare e ancora meglio da immaginare. “L’indifferenza” poi è un pezzo perfetto per chiudere un EP.