di Gianni Sibilla

Paul Simon e i concerti nei parchi. Dopo lo storico "Concert in Central Park", pubblicato nell'81 con Garfunkel, dopo il "Concert in the park", registrato sempre a NY ma da solista e pubblicato nel '91, ecco un nuovo capitolo: questo concerto è stato registrato nel 2012, ma a Londra, ad Hyde Park.

La storia del disco:

Il 5 giugno del 2012 Paul Simon pubblicò un box commemorativo per i 25 anni di "Graceland" (uscito in realtà 26 anni prima, nel 1986). Poco più di un mese dopo, un concerto nel parco londinese fu l'occasione per la reunion del gruppo di musicisti che incise quello storico disco. Questo album, in due CD+DVD, testimonia in video quel concerto davvero memorabile.

Come suona e cosa c’è dentro

Un'esecuzione di "Graceland" con i musicisti originali (anche se non "back to back", come si dice in gergo, ovvero in sequenza: nella seconda parte del concerto vengono cantate 9 canzoni del disco, in ordine diverso dall'originale). E poi il repertorio di Paul Simon, sia da solista di Simon & Garfunkel, con tutti i classici. E ancora: la presenza di Jimmy Cliff, che canta anche alcune sue canzoni (contenute solo nel DVD):

Perché ascoltarlo (o perché girare alla larga)

Ovviamente consigliatissimo: uno dei più grandi repertori della canzone americana, in una splendida versione. Se avete visto mai Paul Simon dal vivo, sapete che si circonda sempre di grandi musicisti, e le versioni rivisitate dei suoi classici sono raffinate ed eleganti negli arrangiamenti. E ovviamente la versione dal vivo dei pezzi di "Graceland": un disco bellissimo e di grande importanza storica, per come ha saputo fondere la musica occidentale con quella africana, ben prima che diventasse di moda. Riascoltarlo oggi fa venire i brividi come allora.



La canzone fondamentale

Ne scegliamo una apparentemente minore: la sequenza "Hearts and Bones / Mystery Train / Wheels": Paul Simon parte dalla title-track di uno dei suoi dischi solisti più belli e guida la band nel classico reso famoso da Elvis. Da brividi.