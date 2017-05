di Redazione

A un anno di distanza dall'uscita di "Fenice", il suo primo progetto discografico, Izi torna sulle scene con un nuovo album. Si intitola "Pizzicato", è stato anticipato dal singolo "Pianto" e contiene 13 brani inediti.



Per questo nuovo album, il già protagonista di "Zeta", il film di Cosimo Alemà con protagonista la cultura hip hop italiana, si è avvalso della collaborazione con due nomi di punta della scena rap italiana: Shablo e Marco Zangirolami, già collaboratori di - tra gli altri - Fabri Fibra, Mondo Marcio, Clementino e Club Dogo. "Pizzicato" è stato registrato da Shablo nello studio Urubamba di Perugia, mentre Zangirolami l'ha mixato e masterizzato nel Noize Studio di San Giuliano Milanese.

Izi parla di "Pizzicato" come di un disco più intimo e personale rispetto al precedente e a proposito del titolo spiega: "'Pizzicato nel senso di trafitto da tutte le dipendenze, le paure e i demoni che ci deteriorano e dai quali dobbiamo assolutamente liberarci per raggiungere l'equilibrio interiore; 'Pizzicato' in quanto infastidito da una società vuota in cui i veri valori si stanno sempre più perdendo per far posto all'apparenza e all'inettitudine; 'Pizzicato' come colui che può cambiare le regole del gioco e aprire gli occhi a coloro che lo ascolteranno".

A livello di suoni, l'influenza principale è quella della musica urban americana e delle produzioni di rapper come Drake e Kanye West. I pezzi sono caratterizzati da melodie vocali forti unite a testi diretti e taglienti. "Dopo esco" è un featuring con Fabri Fibra.