di Davide Poliani

E' vero che le apparenze non contano, ma qualche indizio - delle volte - lo danno: sulla copertina di "Black and White Rainbows" il carattere più grande è riservato al nome del gruppo, quello intermedio a "with Gavin Rossdale" e solo quello più piccolo al titolo del disco. E non è necessariamente un male che il frontman e principale compositore occupi una posizione sempre più ingombrante nel progetto che guida ormai da venticinque anni: i Bush - anche quelli commercialmente più apprezzati - hanno sempre avuto un che di irrisolto che li ha costretti a giocare di rimessa, nonostante l'aggancio - per chi scrive un po' forzato, ma tant'è - con l'universo grunge negli anni Novanta.

Rossdale, presentando il disco a Rockol, ha fatto sapere di "essere ancora vivo" e "felice di essere tornato", tanto felice da voler farlo sapere a "14 milioni di spettatori inglesi " per mezzo della sua partecipazione in veste di giudice all'edizione britannica di "The Voice". Dice di apprezzare "Glenn Branca, Shellac e Big Black", e a chi restava (e resta tutt'ora) perplesso dopo l'ascolto dei Bush di "Razorblade Suitcase" e "Deconstructed" una dichiarazione del genere suona come una sfida mascherata da invito a nozze: c'è questo signore di cinquantun'anni, reduce da vicende personali dolorose e titolare di una lunga carriera, che dà l'aria di aver fatto un disco crudo, scomodo, a suo modo anche doloroso.

Poi si infila "Black and White Rainbows" e ci si imbatte esattamente in quello che ci si aspetta dai Bush: ritornelli tirati a lucido foderati di chitarroni, spruzzate di elettronica negli arrangiamenti, testi piuttosto generici e dinamiche interne ai brani talmente ben definite da richiamare la bicromia del titolo. Il tutto spalmato in quasi un'ora suddivisa in quindici capitoli, che - per quella che è la tensione media del disco - non rappresenta esattamente un capolavoro di sintesi.

Rossdale ha evidentemente scelto di restare fedele alla sua cifra, e potrebbe aver fatto bene: dopotutto, meglio giocare secondo regole che si conoscono bene che avventurarsi in terre incognite, specie se al settimo disco si vogliono evitare scivoloni clamorosi. Però è un peccato, perché per vivere una seconda giovinezza ci vuole anche un po' di coraggio. E le seconde giovinezze, quando si parla di rock, a volte possono essere anche migliori delle prime...