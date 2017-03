di Redazione

“Non ho mai fatto un disco perche “dovevo”: è stata sempre una scelta motivata da necessità personali, ispirazione, desiderio primario di costruire, sperimentare, incontrarmi, condividere esperienze di vita ancora prima che artistiche. Sono un sognatore e ho vissuto fino a qui con il fine di realizzare sogni… che fossero miei, “nostri” o “altrui”, poco importa. Non per fama, né per gloria; non per il successo e la popolarità, né per denaro: sono fatto così e basta. Comunico e vivo attraverso la musica oltre che all’amore per i miei cari". Così Gianni Maroccolo racconta questo album dal vivo in triplo vinile.

La storia del disco:

“Nulla è andato perso” è il racconto del tour del 2016 con cui Maroccolo ha portato in giro le canzoni dell’album con Claudio Rocchi “Vdb23” e ha festeggiato il trentennale della propria carriera, accompagnato da Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi, Beppe Brotto, Simone Filippi, più ospiti come Ghigo Renzulli e Ginevra Di Marco.

Come suona e cosa c’è dentro.

"Ho passato un mese ad ascoltare le registrazioni dei concerti e selezionare i pezzi più emozionanti. Ho scelto i momenti significativi, non le esecuzioni perfette. È una fotografia, una specie di bootleg ufficiale”, racconta Maroccolo: i pezzi sono tratti dai progetti del collaboratore di Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kuntz, Deproducers, più alcune cover. Si parte con “Rinascere Hugs Suite”, da “vdb23", si proseguite con una suite che unisce Capossela e Litfiba. Tra le riletture: “Opening” di Philip Glass, di “Aria di rivoluzione” di Battiato, Residents (“My Window”). Lunghe jam e canzoni si uniscono in suite, con musica ora melodica, ora fuori dagli schemi, come il suo autore. Solo presso la sede e il mail order di Contempo Records, c'è un singolo in vinile a tiratura limitata (300 copie) con gli inediti “Eri altro da me” e “Suonano bene” incisi per l’album con Claudio Rocchi.

Perché ascoltarlo (o perché girare alla larga)

Gianni Maroccolo è un musicista davvero indipendente, nel senso puro del termine: non dipende da niente e da nessuno, se non dalla sua musica. Eppure nessuno come lui, nel rock italiano, è capace di stabilire connessioni e relazioni, con altri musicisti e con l'ascoltatore. Questo album dal vivo non è semplice, non è banale e non offre sconti. Se cercate canzoni-canzoni canzoni, rivolgetevi altrove. Se cercate musica che vi metta discussione i canoni del rock, non solo italiano, qua avrete pane per i vostri denti.

La canzone fondamentale

Se parliamo di canzoni-canzoni, allora "Annarella", l'addio dei CCCP e tuttora una delle più belle canzoni d'amore mai scritte in italia, qua in una delicata versione con una lunga introduzione strumentale, e cantata mirabilmente da Andrea Chimenti.

TRACKLIST

LATO A

La realtà non esiste (intro)

Rinascere hugs suite

LATO B

Santissima dei naufragati

Peste

Versante est



LATO C

Inquieto

Les dernières sept minutes de mon père



LATO D

Narrazione

Opening

Annarella

Elianto



LATO E

Aria di rivoluzione

La battaglia

No potho reposare

Maria walewska



LATO F

My window

Nights and storms

Non accenderti

Nulla è andato perso