Il primo EP di Leonardo Lamacchia si intitola "Ciò che resta" come la ballad con in cui si è classificato tra i 4 finalisti della sezione Giovani all’ultimo Festival di Sanremo. Il ventiduenne cantautore pugliese presenta sei brani scritti insieme a Mauro Lusini, autore di successi come “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" e di brani come di “AAA cercasi”, assieme a Carmen Consoli, per l’album “Mediamente isterica”. L’EP di La Macchia è stato prodotto e realizzato da Gianni Pollex e Roberto Procaccini.

Il disco è costituito da sei canzoni simili per sound che si rifà al pop italiano, in bilico tra modernità e raffinatezza. Le canzoni sono ben scritte e piacevoli, ma non brillano per originalità. Il brano che dà il titolo all’EP è una ballata che parla di un amore finito, in cui Leonardo si domanda cosa rimane di tutto ciò che è stato condiviso con l’altra persona. La voce è piena e sicura, mentre la canzone rimane in testa man mano che la si riascolta, grazie ad un arrangiamento sapiente e ad una melodia accattivante, un po’ alla Zarrillo anni ‘90, ma con suoni e arrangiamenti 2.0, tra synth e archi.

Gli altri 5 brani si suddividono quasi equamente tra uptempo e ballate, in cui Lamacchia tira fuori i pensieri e i sentimenti di un ragazzo della sua generazione, soprattutto delusioni d’amore e segni di speranza per il futuro. Sa descriverli però in modo mai banale o retorico, con maturità. Ad esempio nella piacevole “Le chiavi del mio mondo”, forse il pezzo migliore del CD, Leonardo canta “Ho perso le chiavi del mio mondo, come camminare senza gravità; il vecchio che vive nel mio specchio ha la mia stessa faccia e dice passerà”. La voce è matura ma sembra spesso ispirarsi nei modi al conterraneo Giuliano Sangiorgi, tra falsetto e timbriche roche.

In definitiva un lavoro piacevole ma Lamacchia ha bisogno ancora di un po’ di tempo per meglio esprimere la sua maturità musicale. Lo aspettiamo al primo vero album.