di Redazione

C'è un filo conduttore che lega le ultime canzoni scritte da Amara, da "Che sia benedetta" a "Pace". Questo filo conduttore la cantautrice toscana lo definisce come "il senso vero del vivere" ed è un filo che lega tra loro anche le canzoni contenute suo nuovo album in studio, che si intitola proprio come la canzone che Amara avrebbe dovuto presentare in gara al Festival di Sanremo 2017 in coppia con Paolo Vallesi e che il duo ha fatto ascoltare durante la sua ospitata alla finale del Festival: "Racchiude significai strettamente legati al valore dell'esistenza in sé", commenta lei a proposito del disco.



"Pace" arriva a distanza di due anni dal precedente disco della cantautrice, "Donna libera". Se "Donna libera" era il frutto di un lavoro lungo ben cinque anni e raccoglieva dunque canzoni nate in diversi periodi, questo nuovo album è - per usare le parole di Amara - "contemporaneo nel tempo presente", nel senso che la rappresenta per come è oggi. Una fotografia, insomma, che immortala la sua maturità, la sua crescita e la consapevolezza di chi è in questo preciso momento Amara.

E chi è, oggi, Amara? Una cantautrice che scrive per esigenza, che vive la musica (e la canzone) come una sorta di missione: "Scrivere canzoni è una responsabilità, perché ci sono persone che fanno delle tue parole un motivo di vita", ha detto nella nostra intervista. Questo disco contiene 9 brani coerenti rispetto agli "ideali" di chi li ha scritti: non ci sono ritornelli orecchiabili, melodie che ti rimangono appiccicate in testa al primo ascolto. C'è, piuttosto, un certo spessore, una certa pesantezza: una bella pesantezza, nel senso che sono canzoni che esprimono i sentimenti in parole e musica e lo fanno senza passare per vie facili.

"Grazie" è un inno alla vita in stile "Che sia benedetta", "La terra è il pane" è nata da un viaggio in Africa e parla di rispetto e dignità. Tra le altre tracce, c'è anche una cover di "C'è tempo" di Ivano Fossati: "Questa canzone mi ha insegnato a non avere paura del tempo, perché ogni cosa sognata, se si ha pazienza d'aspettarla, prima o poi, arriva davvero", commenta Amara.