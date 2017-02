di Redazione

Passano gli anni, ma Gigi D'Alessio è sempre Gigi D'Alessio. Ce lo ha dimostrato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2017: il cantautore partenopeo si è ripresentato in gara a distanza di cinque anni dall'ultima volta (il quarto posto di "Respirare", nel 2012, in coppia con Loredana Berté). E lo ha fatto con "La prima stella", una canzone in pieno stile Gigi D'Alessio, impeccabile nel suo genere. Gigi D'Alessio è sempre Gigi D'Alessio e questo suo nuovo album in studio, "24.02.1967", ce lo conferma.



Nell'album c'è tutto D'Alessio: il disco, ideale seguito di "Malaterra" del 2015, è un diario che comprende le tante sfaccettature del cantautore. Lui lo presenta come un disco che mette in musica i capitoli di una vita, come un regalo: e ci sta, anche considerando che il disco esce proprio nel giorno del 50esimo compleanno di D'Alessio.

I tempi di "Non dirgli mai", "Tu che ne sai", "Miele" e "Un nuovo bacio" sono lontanissimi. Chi parlarla, ora, è il Gigi D'Alessio cinquantenne, quello che scrive una lettera alla madre che non c'è più per raccontarle chi è lui oggi con versi belli nel loro essere semplici: "Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi, gli anni passano...".

D'Alessio non si ferma ad un genere preciso: nei suoni di questo disco incontriamo casse dritte, chitarre distorte, melodie orecchiabili. Si spazia da ballad melodiche come "La prima stella" a canzoni pop che incrociano citazioni rockeggianti e latine. Non manca il mondo della canzone napoletana, che ritroviamo in "Pecché", e non manca nemmeno la cover di "L'immensità" di Don Backy già proposta a Sanremo, rivista in 5/4 (roba da veri musicisti - perché, può piacere o non piacere, ma Gigi D'Alessio è un grande musicista).