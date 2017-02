di Redazione

"Nel mare ci sono i coccodrilli", la canzone che Braschi ha presentato in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017, è il singolo apripista del nuovo progetto discografico del cantautore romagnolo. A distanza di tre anni dall'EP di debutto "Richmond", Braschi pubblica quello che può essere considerato il suo primo album in studio, "Trasparente": "Ho scelto questo titolo perché rispecchia la strada che sta percorrendo la mia vita, in questi ultimi tempi c'è meno nebbia ed è più chiara e trasparente", dice lui.



Il cantautore ha scritto di suo pugno i testi e le musiche dei brani contenuti nel disco, che - come lui stesso spiega - racchiude tutto il suo mondo. A partire proprio da "Nel mare ci sono i coccodrilli", in cui Braschi canta di sé, di un ragazzo che nasce a Rimini e che si definisce "fortunato in mezzo alla vita che passa". L'album contiene 8 brani che si susseguono come capitolo di un racconto: accanto a questi troviamo anche due tracce bonus, la versione orchestrale di "Nel mare ci sono i coccodrilli" e "Santa Monica", nata nel 2013 dalla collaborazione con i Calexico.

Il disco esce per l'etichetta iMean Music & Management, etichetta di Roberto Mancinelli, che di Braschi è anche il manager. Spazia tra sonorità tipiche della canzone d'autore italiana, il rock e il pop. Per registrarlo, Braschi ha fatto visita a diversi studi di registrazione, sparsi tra la Romagna e la Lombardia.

"Trasparente" è un disco molto suonato: oltre alla band di Braschi, composta da Massimo Marches alle chitarre, Alberto Amati al basso e Marco Battistini alle programmazioni e alle tastiere, in studio sono entrati anche musicisti aggiunti, tra chitarristi, tastieristi, batteristi e archi. Tra i brani più significativi, segnaliamo "La sedia con le ali" (in cui il crescendo degli archi e l'orchestra danno alla canzone un bel sapore cinematografico), "Ogni cattivo giorno" (una ballad pura, coinvolgente) e "Acqua e neve" (in cui Braschi racconta l'amore tra un uomo e una donna "vicini e distanti, che contano i giorni passare davanti": un testo apparentemente semplice ma che offre diversi spunti e chiavi di lettura).