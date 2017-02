di Redazione

Quando uscì la prima versione di "Alex", parlammo di "virata pop" di Raige. Ora la direzione è decisamente quella: "Alex Sanremo Edition" segue la partecipazione al Festival, dove il rapper torinese si è esibito in coppia con Giulia Luzi: la coppia è stata però però eliminata al primo turno.

Le tracce che compongono "Alex" sono passate da 11 a 16. Oltre a "Togliamoci la voglia" è compresa la cover di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" (che il duo ha preparato per il Festival, ma non ha eseguito, finendo eliminat). D'altra parte, per "Alex" il rapper aveva scritto molto materiale: "Nessun padre può ammetterlo riguardo ai propri figli, ma ci sono sempre delle preferenze. Le mie canzoni sono i miei figli, ho voluto e dovuto fare delle scelte. Quello che c'è penso sia il mio meglio. Virare verso il pop non è stata una scelta a tavolino, nemmeno una decisione presa consapevolmente. La verità è che a me cantare è sempre piaciuto. Anche in "Tora Ki" cantavo i miei ritornelli".

Nel disco c'è sempre Marco Masini, anche lui in gara a Sanremo, che ricambia il feat. che Raige aveva fatto in una riedizione di "Bella Stronza". Al cantante toscano viene affidato il coro gridato di "Il rumore che fa".

Ma quali orecchie apprezzeranno il nuovo Raige? "Alex" potrà piacere al pubblico giovane, decisamente meno a quello della scena underground dei suoi esordi musicali. Si parla di amore, di sesso, di sogni, dei genitori, con immagini immediate e dirette. E' un disco che potrebbe fare da colonna sonora a un film giovanile di Vaporidis o all'ultimo lavoro vacanziero di Muccino. E' un pop leggero, piacevole, ben scritto e ben prodotto.