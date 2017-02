di Redazione

E' stato soprannominato "Il pianista della stazione", dopo che un suo video alla centrale di Milano, girato a sua insaputa, è diventato virale.

Ora Emanuele Fasano debiutta con un EP di sette canzoni, quasi un album, praticamente: è stato messo sotto contratto dalla Sugar d Caterina Caselli. La Signora della discografia italiana lo ha incontrato dopo avere saputo del video per capire se il giovane pianista, exploit a parte, abbia davvero la stoffa dell'artista.

"La mia ragazza è un piano" si apre con "Non so come mai" - la canzone suonata in Stazione Centrale a Milano. Così come le altre canzoni, questo EP contiene "Piano solo", un genere che ormai da qualche anno è molto popolare anche in Italia grazie al successo di Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi, Remo Anzovino, Cesare Picco e di manifestazioni come "Piano city" a Milano.

Si tratta di composizioni dalla spiccata vena melodica, non troppo "pop" e neanche troppo intellettuali, che si collocano verso il Ludovico Einaudi più accessibile, senza però scadere nella banalità. Ovviamente Fasano non ha l'età e l'esperienza di Einauidi, ma ha dalla sua la freschezza della giovinezza, e si sente anche in questo piacevole EP.