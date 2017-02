di Redazione

Una carriera divisa tra TV e Musica. Soprattutto TV: anche il disco precedente di Giulia Luzi, ("Amica nemica", del 2011), comprendeva diversi brani derivati dalla partecipazione ad "Un medico in famiglia".

E' arrivata a Sanremo nel 2017 sull'onda della partecipazione a "Tale e quale show" di Conti, a cui era arrivata dopo avere recitato nel musical "Romeo e Giulietta" (prodotto da David Zard, dove aveva recitato assieme all'ex X Factor Davide Merlini). "Togliamoci la voglia" è il titolo del suo disco, come la canzone presentata al Festival, in coppia con Raige.

Si potrebbe ragionare sull'efficacia di queste "coppie" create appositamente per il Festival (una vecchia idea di Baudo, poi spesso usata per ammetere più artisti) che spesso uniscono artisti che hanno poco in comune. E' così solo in parte per la Luzi e Raige, e lo dimostra il disco: perlo più canzoni pop con produzione elettronica, che arrivano a giocare con l'EDM, su "Come la neve", persino su un classico della canzone francese come "Non, je ne regrette rien", che a tratti mostra beat che si alternano ad un arrangiamento più tradizionale.

Divertente e orignale la cover di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", che il duo avrebbe dovuto presentare nella serata di giovedì, se non fosse andata al ballottaggio. Ma "Togliamoci la voglia" rimane la canzone migliore del gruppo.