“Kill karma”. l’album di Nesli uscito la scorsa estate, viene ribattezzato “KILL KARMA La mente è un’arma”. Si tratta di una versione espansa in occasione della seconda partecipazione a Sanremo, dove il cantautore-rapper ha partecipato in gara con Alice Paba con “Do retta a te”. Con la cantante romana, Nesli condivide la produzione di Brando.

Questa versione espansa contiene anche un altro duetti con Alice Paba, la cover de “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, oltre alla versione solo piano e voce di “Vivere è ridere”, le inedite “Tesoro non conta” e “Dove sto andando”, e una versione cantata solamente da Nesli di “Do retta a te”. Le 6 canzoni verranno pubblicate anche come EP a se stante, come “Kill karma neslintrovabili”.

L’EP e questa versione di “Kill karma” confermano il percorso intrapreso da Nesli, che ha ormai definitivamente ucciso la sua versione rapper per trasformarsi in cantauore - come spiegavamo nella recensione originale :

Nesli dice di aver compreso di essere un artista contraddittorio e di voler raccontare la contraddizione attraverso la contraddizione. La contraddizione corrisponde sempre alla stessa domanda che lo tormenta (e che tormenta anche chi prova a descriverlo) da almeno quattro anni a questa parte: ma Nesli è un rapper o un cantautore? La risposta che Nesli stava cercando arriva: il Nesli rapper è definitivamente scomparso. Ne restano solo dei relitti, tracce che troviamo per lo più nel vissuto dei testi, spesso caratterizzati da toni scuri.

TRACKLIST: Anima Nera

Equivale all'immenso

Amore mio

Do retta a te feat. Alice Paba

Io che ti cerco

Piccola mia

Se guardi il cielo

L'amore torna sempre

Perfettamente sbagliato

L'orizzonte

Allora ciao

Vivere è ridere

Dove sto andando

Tesoro non conta

Do retta a te - versione originale