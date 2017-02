di Redazione

"Musica leggera" era l'epiteto con cui il filosofo e musicologo tedesco Theodor Adorno si rivolgeva, nella sua "Introduzione alla sociologica della musica", a "tutta la musica destinata al consumo". E quella musica dedicata al consumo, per Adorno, era rappresentata dalla cosiddetta "pop music", dalle canzoni di popstar (e rockstar) come Elvis Presley, Frank Sinatra e - più tardi - dei Beatles, viste dal filosofo come espressione della "potenza del banale". Oggi, l'espressione "musica leggera" non rappresenta necessariamente un attributo negativo della "pop music": le canzoni "pop" italiane degli anni '60, ad esempio, erano sì "leggere", ma nel senso che diffondevano messaggi chiari, erano semplici nel linguaggio, dirette. I Musica Nuda, con il loro nuovo album in studio, si ricollegano proprio a quel periodo d'oro della musica italiana, alla leggerezza delle canzoni delle popstar italiane degli anni '60. Il titolo è una dichiarazione d'intenti, "Leggera".



Non a caso, presentando il disco, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti citano Calvino e dicono: "Bisogna prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore". "Leggera" arriva a circa due anni di distanza dal precedente lavoro del duo, "Little wonder" e contiene 12 pezzi caratterizzati proprio dal senso di leggerezza di cui parlavamo sopra.A livello di suoni, "Leggera" è un album in pieno stile Musica Nuda: la voce elegante di Petra Magoni è accompagnata dal contrabbasso di Spinetti nelle capriole dei virtuosismi jazz che da sempre rappresentano la cifra stilistica del duo.Per la scrittura delle canzoni, i Musica Nuda si sono avvalsi della collaborazione di alcuni colleghi. Pepper Servillo firma "Come si canta una domanda", su musica composta da Ferruccio Spinetti. Fausto Mesolella scrive la musica di "Tu sei tutto per me", con testo di Alessio Bonomo. Frankie Hi-NRG firma il testo di "Lunedì", con musica di Spinetti.C'è anche una canzone scritta da Lelio Luttazzi e Zeppieri, "Canzone senza pretese", già uscita in una compilation di musica jazz, qui rivista dal duo. Kaballà e Susanna Parigi firmano insieme "Zitto zitto", e lo stesso Kaballà scrive con Tony Canto il tango di "Condizione imprescindibile". Chiude il disco una cover di "Ti ruberò" di Bruno Lauzi, che rappresenta quasi la sintesi del viaggio nella "musica leggera" dei Music Nuda.