di Marco Jeannin

La tematica principale del disco e` la contrapposizione tra l’idealizzazione e la prassi e il non volersi arrendere rimanendo ostinatamente attaccati alle illusioni. Il sound e le liriche si muovono tra le stelle di una notte d’estate e il nero di un oceano in tempesta. Non ci sono vie di mezzo, […] l’EP e` quindi un percorso di trasformazione della sofferenza in qualcosa di costruttivo e si spera poetico perché l’unico modo per liberarsi dal dolore e` trasformarlo...

Gli Egeeo sono Alessandro Cavarra (voce, chitarre, tastiere) e Cristiano Tonnicchi (batteria): nascono nel 2016 dopo lo scioglimento dei Khloe, band che aveva pubblicato due EP tra il 2011 e il 2014. “Egeeo” è anche il titolo del loro primo EP, cinque pezzi che fungono da biglietto da visita per questo progetto dream pop dai toni wave, che declina piuttosto bene, interpretandoli in italiano, generi che spesso e volentieri perdono consistenza nella traduzione.

Il core del suono degli Egeeo rimane, infatti, quella bella melodia riverberata sostenuta da una linea ritmica consistente, puntuale e incessante che dai tempi dei Cure ci ha regalato parecchie emozioni e che qui diventa pezzi come l’opening “La grande guerra”. Il tono più indie che però si respira nell’intero lavoro (“F”) è quel qualcosa che rende il tutto ancora più gradevole; in questo senso i The Pains Of Being Pure At Heart (“La quiete”) potrebbero essere un buon punto di riferimento per questo duo, scremati però quasi interamente dalla luminosità pop. Nel senso che qui l’approccio pop c’è e si sente, ma le sfumature che si percepiscono sono nettamente più scure.

Quindi benvenuti, o meglio… bentornati. Il primo EP è valido e tanto basta per cominciare con il piede giusto.