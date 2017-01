Questo album ha il pregio – oltre che di essere, appunto, una goduriosa colonna sonora – di offrire una fotografia esauriente dell’universo stoogesiano fino al 1974. E per chi non possedesse neppure un album della gloriosa band di Ann Arbor, costituisce un viatico importante, per assaggiare e provare tutti i sapori della loro musica. Non ci sono, sfortunatamente, chicche che possano far sbavare i collezionisti più incalliti (il materiale è tutto da tempo ampiamente reperibile, in dischi ufficiali), che dovranno accontentarsi di ubbidire al richiamo del completismo. Ma di fronte a Iggy e agli Stooges, ogni barriera cade. Tanto per tornare al discorso del terremoto perenne.

TRACKLIST

01. Gimme Danger - Bowie Mix - (03:29)02. No Fun - Remastered - (05:18)03. I Wanna Be Your Dog - Remastered - (03:12)04. 1969 - Remastered - (04:09)05. Little Doll - Remastered - (03:24)06. Down On The Street - (03:46)07. Loose - (03:36)08. I Got A Right - Outtake from Early Aborted "Raw Power" Session) - (02:50)09. I'm Sick Of You - Outtake from Early Aborted "Raw Power" Session - (06:53)10. Ramblin' Rose - (04:18)11. Again & Again - (02:21)12. I'm A Man - (02:47)13. Lost In The Future - Take 1 - (05:52)14. Asthma Attack - (06:28)