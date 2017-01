di Redazione

Dietro al nome di Demonology HiFi si nascondono Max Casacci e Ninja dei Subsonica, che negli ultimi due anni hanno portato avanti un progetto parallelo alla band torinese: un'esplorazione del mondo delle pulsazioni a bassa frequenza, già alla base del suono dei Subsonica, che li ha visti esibirsi nei club italiani con i loro dj set. Ad un certo punto, Casacci e Ninja hanno capito che bisognava trasformare quel progetto in qualcosa di più di una serie di dj set: così, si sono rintanati in studio di registrazione e la loro ricerca suoi suoni è proseguita lì. "Inner vox" è il frutto di questo lavoro.



I due musicisti hanno voluto coinvolgere nelle lavorazioni del disco alcuni ospiti: da Cosmo (già frontman dei Drink to Me, che a detta di Casacci e Ninja "rappresenta probabilmente il 'next level' della sintesi che i Subsonica hanno fatto tra canzone ed elettronica), la cantautrice Brithh, Niagara, Populous e Bunna degli Africa Unite. E così, la sperimentazione di Casacci e Ninja ha preso la forma di brani che guardano alla struttura della canzone pur concedendosi viaggi nel mondo dell'elettronica: come in "Totem", singolo che ha anticipato l'uscita del disco, dove i due hanno mescolato in progetta generi e beat, legando il tutto con un'impronta "afro" e ipnotica.La ricerca, a volte, è stata davvero estrema: in "Random gargoyle" Ninja ha ricavato "tagliando e cucendo" da un hard disk di improvvisazioni degli LN Ripley (altro suo progetto parallelo ai Subsonica) una farneticante e adrenalinica sequenza vocale, completamente non-sense, sulla quale ha poi costruito il beat. "Falsestep" è un pezzo dal tempo dispari difficilissimo da seguire: "Lo spirito è quello del ballare inciampando, un passo (falso) dietro l'altro", dicono loro. "Funeral party" è sostanzialmente indefinibile: "Un'allegra marcia funebre su battuta dub step", la raccontano loro. Il messaggio alla base di questa ricerca - nel quale si possono riconoscere tutti i seguaci dei Subsonica e di quello che c'è stato prima dei Subsonica - è: guarire i peccatori dalle tentazioni della EDM di oggi, quella tamarra, che guarda ai dj cool americani e svedesi superstar della console. Se vi riconoscete in questo messaggio, "Demonology HiFi" è il disco che fa per voi, un rituale al quale non potete non partecipare.Gli episodi migliori, però, sono quelli più "pop" (tra molte virgolette) del disco. E dunque: il brano con Cosmo, "Fino al giorno in cui", che è un singolo irriverente, spaccone e incendiario; e quello con Birthh (tenetela d'occhio, ché a breve sentiremo molto parlare della 19enne fiorentina), "Line", che è una canzone che strizza l'occhio al mondo drum'n'bass pur mantenendosi vicina a una forma "pop" (anche qui, tra molte virgolette).