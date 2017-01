di Marco Jeannin

Sono passati otto anni da “Just in case we'll never meet again”. Un’attesa fin troppo lunga, se mi è concesso; lo dico da fan. Poi, facendo mente locale, posso accettare questo tempo trascorso… perché alla fine è arrivato “Sentimentale Jugend” e penso che la dieta possa dirsi essersi conclusa con la migliore e più soddisfacente delle abbuffate.

Stiamo parlando dei Klimt 1918 di Marco e Paolo Soellner, band superlativa, capofila della scena dream/post rock e wave italiana. Mancavano effettivamente da otto anni, periodo in cui il songwriting di Marco Soellner si è ulteriormente raffinato, impregnandosi definitivamente di un pop shoegaze che profuma meravigliosamente d’altri tempi. Melodia prima di tutto, che va a mischiarsi con un post rock delicato, riverberato, incessante. I Cure di “Disintegration”. I The Jesus and Mary Chains. I Sigur Ros. I Dead Can Dance. Gli U2.

Richiamando l’omonimo progetto sperimentale di Alexander Hacke degli Einstürzende Neubauten e Christiane F (quella Christiane F), i Klimt 1918 prendono Berlino come punto estetico di riferimento. La capitale tedesca fa da sfondo emotivo ai venti pezzi che compongono questa opera mastodontica, divisa germanicamente in due macro blocchi ben definiti, “Sentimentale” (9 brani per cinquantaquattro minuti) e “Jugend” (10 brani per cinquantatré minuti). Due dischi che catturano con un sound profondo, arrangiato in purezza e senza alcun abbellimento superfluo: quello che si sente è ciò che serve per creare quel muro del suono che ha fatto della new wave anni ‘80 e ‘90 un punto di svolta fondamentale per la creazione di un mondo in cui migliaia di band hanno trovato poi casa: “Volevamo terrorizzare la nostra vena pop con sonorità poco rassicuranti, sporcate da rumori ed esplosioni”. Missione compiuta.

E se pezzi come “Montecristo”, “Comandante”, “Sentimentale”, “La notte” e “Juvenile” sono entrati immediatamente nel cuore di chi i Klimt 1918 li ha amati dal primo giorno, la cover di “Take my breath away” dei Berlin (una chicca) e l’omaggio a Pasolini che è quel piccolo capolavoro intitolato “Stupenda e miserabile città” vanno a definire i confini di questo lavoro che ha radici profonde e un’anima complessa. Registrato da Claudio Spagnuoli, mixato da Spagnuoli e dai Klimt 1918, “Sentimentale Jugend” è uscito da poco, ma è destinato a rimanere per sempre. Un disco monumentale.