di Marco Jeannin

“… nel complesso il disco è la colonna sonora di quella che mi appare come un’intera stagione della vita, senz’altro la mia ma forse anche quella di altri, che potrei chiamare giovinezza…”.

L’arpeggio delicato di “I kissed Alice” rappresenta il cuore del songwriting targato Are You Real?, nome di battesimo Andrea Liuzza. Il musicista veneziano, esordiente nel 2006 con il più che interessante “Countless ways for pressing flowers”, festeggia i dieci anni di cantautorato alternativo con un album che somiglia quasi ad una raccolta di favole. Favole che, come da tradizione e regolamento, hanno alcuni momenti più sognanti (“There was a man”/ “Behind your eyelids”), altri epico/catartici (“Run” e il singolo “We are the wild things”) e parentesi quasi cupe (“Song for a stranger”), il tutto sempre caratterizzato da una coerenza stilistica fondamentale quasi invidiabile: quello di Liuzza è un folk ormai consolidato, che in questo nuovo episodio si avvale tanto del supporto dell’Indie quanto di atmosfere più tipicamente alternative e arrangiamenti di derivazione psichedeliche (vedi la più che ottima “Shaman punk”), virate in un contesto che mantiene sempre tendenzialmente quieta la linea di galleggiamento.

“Songs from my imaginary youth” è tutto questo, un bel disco che Liuzza ha letteralmente partorito nella sua totalità, suonando tutti gli strumenti e curando il mix finale delle tracce. Una bella presa di responsabilità che si è poi tradotta in un lavoro sicuramente degno di nota. Per gli amanti dei Mumford and Sons e di Phil Elverum.