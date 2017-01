di Paolo Panzeri

Tony Bennett, o meglio, come riportato alla anagrafe, Anthony Dominick Benedetto, l’ultimo dei grandi crooner americani, lo scorso 3 agosto ha compiuto 90 anni. All’età che per molti è una chimera, il ‘vecchio’ Tony riesce ancora ad esibirsi sul palco e a emozionare il pubblico con la sua voce. E con la sua presenza. Un traguardo di questo genere non poteva non essere celebrato (al meglio, gli americani in queste cose ci sanno dannatamente fare) con una serata di gala. Questa celebrazione si è tenuta al Radio City Music Hall di New York lo scorso 15 settembre e vi hanno partecipato, non poteva essere altrimenti, un buon numero di stelle. Quella occasione non poteva non tramutarsi in un album. Business is business, anche e soprattutto quando ci sono di mezzo i sentimenti e un buon numero di artisti con la a maiuscola. Quindi è stato pubblicato “Tony Bennett celebrates 90”. Essendo la ‘madre’ di tutte le celebrazioni di questo disco ne vengono pubblicate due versioni: una ‘standard’ (18 brani) che comprende la registrazione del live newyorchese e una ‘deluxe’ composta da tre cd (56 brani) che include, oltre al disco standard, anche registrazioni inedite, sia dal vivo che in studio, di Tony Bennett più un libretto che ripercorre la carriera dell’attempato signore.

La lista degli artisti che hanno partecipato alla festa dei 90 anni di Tony Bennett, come già riportato più sopra, è di prim’ordine. Va da sé che difficilmente poteva mancare Lady Gaga, poiché non più tardi di un paio di anni fa con Bennett pubblicò un album omaggio allo swing intitolato “Cheek to cheek”. Qui Lady Germanotta si esibisce sulle note delle celeberrime “The lady is a tramp” e “La vie en rose”. Un altro che non poteva mancare a questa festa, è l’erede designato a proseguire la grande tradizione dei ‘crooner’, ovvero Michael Bublé. A questo festival della voce ha partecipato, con un “Ave Maria”, anche il nostro Andrea Bocelli. Poi Kevin Spacey, Diana Krall, Stevie Wonder. Billy Joel e Elton John, che non erano presenti alla serata, non sono comunque voluti mancare e hanno partecipato con una registrazione. Trattandosi di celebrazione, oltre al fondamentale ascolto della musica, è anche interessante sfogliare il libretto a corredo del disco che riporta vari contributi di, tra gli altri, il regista Martin Scorsese, il praticamente coetaneo ‘re del calypso’ Harry Belafonte e l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Ascoltando queste canzoni che, per la maggior parte, giungono da un passato a volte discretamente lontano non si può che rimanere ammirati dalla eleganza vocale di quest’uomo che ha scritto delle belle pagine nel libro della musica dall’ultimo dopoguerra sino ai giorni nostri. Davanti a Tony Bennett, uomo d’altri tempi, non resta che togliersi il cappello e rimanerne ammirati.