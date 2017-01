di Redazione

La musica è uno dei principali interessi di Garth Jennings, appena sotto la passione per le telecamere: il regista inglese, infatti, nel corso della sua carriera fino ad oggi si è fatto molto apprezzare per aver diretto le riprese di videoclip musicali per - tra gli altri - Robbie WIlliams, Skunk Anansie, Eels, Fatboy Slim, Blur, R.E.M., Beck, Radiohead e Vampire Weekend. Nel 2005 ha debuttato anche al cinema con "Guida galattica per autostoppisti", un film sospeso a metà tra commedia, avventura e fantascienza, al quale aveva fatto seguito nel 2007 "Son of Rambow". Ma il botto, Jennings, lo ha fatto solamente con il suo terzo film, "Sing", prodotto dalla casa di produzione cinematografica statunitense Illumination Entertainment e premiato si al di là che al di qua dell'Atlantico tanto dalla critica quanto dal pubblico.





"Sing" è un film d'animazione ed è decisamente musicale, che unisce dunque le due grandi passioni del regista: racconta la storia di un gruppo di animali che, per salvare un teatro dal fallimento, organizzano un talent show in cui si esibiscono animali-cantanti. Una sorta di Festival di Sanremo, potremmo dire. Inutile dirlo, le canzoni (e la musica più in generale) rivestono un ruolo fondamentale all'interno della storia: la colonna sonora è stata curata nientepopodimeno che da John Williams, colosso della storia delle colonne sonore cinematografiche. Per chi non lo conoscesse: ha composto le musiche - indimenticabili, senza troppi giri di parole - di pellicole come "Star Wars", "Indiana Jones", "E.T. l'extraterrestre", "Lo squalo", "Jurassic Park", e alcuni capitolo della saga di "Harry Potter".Tra le voci protagoniste della colonna sonora ci sono anche quelle degli attori Matthew McConaughey e Reese Witherspoon, tra i doppiatori originali dei personaggi protagonisti del film, oltre alle star Scarlett Johansson e Jennifer Hudson. Fanno parte del disco della colonna sonora anche pezzi che hanno fatto la storia del pop-rock internazionale come "Hallelujah", "Under pressure", "My way", "Golden slumbers/Carry that weight". La chicca, però, è il duetto tra Stevie Wonder e Ariana Grande in "Faith", prodotto da Benny Blanco e da Ryan Tedder degli OneRepublic (già collaboratore di Adele, Beyoncé e U2): la canzone segna il ritorno di Stevie Wonder alle colonne sonore dopo 25 anni.