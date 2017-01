di Redazione

Emiliana Torrini non è nuova a collaborazioni insolite: in tempi recenti la cantautrice islandese ha suonato insieme a gruppi jazz berlinesi e orchestre sinfoniche islandesi. Le piace sperimentare, mettersi in gioco: è per questo che quando le è stato proposto di lavorare ad un progetto con la Colorist Orchestra non si è tirata indietro. Il gruppo è stato fondato in Belgio da Aarich Jespers e Kobe Proesmans, nel 2013, e la sua caratteristica principale è quella di rivisitare brani pescati dal repertorio di altri artisti. Con la Colorist Orchestra, Emiliana Torrini è partita alla volta di un tour che ha fatto tappa in varie città europee nel corso degli ultimi mesi: da qui l'esigenza di pubblicare un disco che potesse immortalare lo spirito di quei concerti.



"The Colorist & Emiliana Torrini", come lo stesso titolo lascia intuire, non è un disco della sola Emiliana Torrini, ma è un album della Colorist Orchestra e della cantautrice islandese. Sembra quasi il disco di un unico gruppo, anche se effettivamente non lo è: contiene 9 canzoni del repertorio della Torrini rivisitate insieme alla compagine guidata da Jespers e Proesmans, oltre a due nuove canzoni, "Nightfall" (scritta da Kid Koala e Emiliana Torrini) e "When we dance" (di Jespers, Proesmans e Torrini). I brani già noti al pubblico sono stati spogliati degli arrangiamenti originali e rivestiti con nuovi arrangiamenti, nuovi suoni, nuovi colori: i risultati, a volte, sono sorprendenti, come nel caso di "Thinking out loud", che da ballad acustica e chitarristica finisce per diventare un pezzo quasi ambient, vicino a certe produzioni di Björk.