di Marco Jeannin

Cercherò di essere piuttosto breve, giusto per evitare di lasciarmi prendere troppo dall’entusiasmo. “Mothers” è il disco d’esordio dei Kick_, duo bresciano nato nel 2013, con già due EP alle spalle. Lui è Nicola Mora, lei Chiara Bernardini. Fanno trip hop, un trip hop anni Novanta, molto essenziale, melodico, con venature neanche troppo sottili di dream pop e shoegaze. Quindi Massive Attack, Tricky, Beach House, Raveonettes. A tutto questo io aggiungerei una punta di alternative, di Radiohead e dei nostri mai dimenticati Ustmamò. I dodici pezzi che vanno a comporre la tracklist di "Mothers" sono legati da un concept di base: contenutisticamente l’album indaga l'animo umano e la sofferenza che deriva dal contrasto tra le sue due madri, la natura e la società contemporanea. E’ stato registrato da Nicola Mora in un piccolo Home Studio a Bagolino (BS), mentre il missaggio e´ stato eseguito da Domenico Vigliotti; la masterizzazione dall’onnipresente Giovanni Versari.

Questo è quello che c’è da sapere dal punto di vista formale per rispondere alla domanda: che band sono i Kick e cosa fanno. Poi c’è il famoso entusiasmo di cui sopra. Entusiasmo dato da un disco che mi ha improvvisamente risvegliato quel desiderio mai del tutto sopito di perdermi in un suono, anzi, in un mondo per me così speciale come quello del trip hop. Mondo e suono che qui ho trovato finalmente rispettati, esaltati da ottime melodie che disegnano panorami agrodolci, estremamente affascinanti nella loro semplicità strutturale. I Kick_ sono giovani, giovanissimi, ma sono stati in grado di partorire un disco completo e maturo come “Mothers”, caratterizzato da quel songwriting sicuro e pulito che qualcuno ha dentro e altri no.

Livelli molto alti dunque, e per una volta vale la pena sbilanciarsi anche in modo molto ingenuo, perché questi due hanno pezzi che vanno ben oltre la sufficienza. Ho avuto il piacere di ascoltarli live, giusto qualche giorno fa: Nicola e Chiara hanno il piglio dei grandi, sanno stare sul palco e, soprattutto, pezzi come “Vision”, “Magick” e “Merry go round” mi hanno abbracciato come non mi capitava da tempo. Discorso che, a mente fredda, può essere fatto per tutti e dodici le tracce del disco. Un esordio strepitoso.