di Andrea Valentini

La leggendaria Sub Pop ci propone una bella serie di ristampe griffate Tad – ossia una delle band pilastro del grunge made in Seattle, ma anche una di quelle più bistrattate e meno fortunate commercialmente. Il primo tassello è l’album di debutto del gruppo, questo formidabile documento intitolato (con la consueta finezza boscaiola di Tad Doyle) “God’s Balls” – “Le palle di Dio”, in poche parole e con buona pace dei più timorati.

L’album è un assalto all’arma bianca, con lo zampino di Jack Endino (la rima non era intenzionale) in studio: un disco che in quella primavera del 1989, in cui gli strascichi dell’hair metal e del metal rock da classifica anni Ottanta erano ancora ben presenti, è stato capito da pochi, apprezzato da pochissimi e accolto come un oggetto bizzarro o indesiderabile da molti. In pratica, un perfetto manifesto di disagio sotterraneo, suggestioni rumorose (fra gli strumenti sepolti nel magma sonico del disco ci sono anche seghe elettriche, taniche di latta vuote, bidoni, accette e varie altre piacevolezze di recupero, degne di uno sfasciacarrozze in disarmo) e rock deviante. Un ibrido quasi sconosciuto all’epoca, che mescolava metal, punk, noise e una sonora voglia di mandare affanculo tutto ciò che fosse convenzionale, mainstream, pulito, patinato, digeribile.

Signori e signore, avete trovato l’anima oscura del grunge e questo cd-reissue è un ottimo modo per approfondire il discorso. Per l’occasione, all’album sono stati aggiunti i brani del singolo di debutto – e c’è anche un miniposter con i testi e una bella intervista a Tad Doyle, in cui si raccontano le vicissitudini del disco… scusate se è poco.