di Redazione



La storia del disco:

"Strati": si traduce così, in italiano, il titolo dell'album di debutto di Kungs, dj francese classe 1996 che negli ultimi mesi ha riscosso ottimi successi internazionali grazie a "This girl", hit che ha conquistato le prime posizioni della classifica nel Regno Unito, in Francia, Germania, Belgio e Portogallo. Nel nostro Paese, il brano è stato uno dei tormentoni dell'estate 2016, vincendo anche il Coca-Cola Summer Festival. Si tratta essenzialmente di una canzoncina che mischia sonorità tropical house ad altrepiù dance e ballabili e che, a livello di produzione, strizza l'occhio alle hit confezionate dal duo Diplo-Skrillez per Justin Bieber, ma che - sotto i vari strati, ecco - nasconde anche un'anima più suonata.





Sì, perché anche se la passione di Valentin Brunel - questo il vero nome del dj - per la console è grande e forte, il ragazzo è cresciuto ascoltando anche musica suonata: tra le sue influenze musicali Kungs ha messo gli Who e i Kooks. E i primi remix che ha realizzato sono stati quelli di pezzi come "Jammin'" di Bob Marley e "Clocks" dei Coldplay. "Layers" è proprio come "This girl": i 12 pezzi contenuti all'interno del disco sono tutti caratterizzati da sonorità deep house e tropical house, ma si prestano ad essere suonate anche in acustico, al pianoforte o alla chitarra. Sono pezzi dalle melodie forti e dall'anima acustica: "Don't you know" (con la voce di Jamie N Commons) sembra quasi un blues sporcato dalle sonorità incalzanti e un po' tamarre della musica house, "You remain" parte con la voce del vocalist accompagnata dalla chitarra elettrica e se nel ritornello non entrassero quelle trombette tropical la si potrebbe definire a tutti gli effetti una canzone vicina al cantautorato britannico dei giorni nostri."Layers" ha due anime, quella più elettronica e quella più acustica, e proprio questa è la forza del disco: ha due platee diverse - ma del tutto distanti - da un lato quella delle discoteche, dall'altro quella dei club dalle atmosfere più calde. E il modo in cui queste due parti riescono a convivere è davvero curioso.