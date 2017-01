di Redazione



La storia del disco:

Nel corso dell'ultimo anno Antonella Ruggiero ha girato l'Italia con uno spettacolo che l'ha vista rivisitare, in collaborazione con Stefano Barzan (autore degli arrangiamenti) e il pianista Andrea Bacchetti, alcune delle canzoni più importanti tra tutte quelle che ha avuto modo di interpretare nel corso della sua carriera fino ad oggi. Quello spettacolo è diventato un disco, "La vita imprevedibile delle canzoni", con la produzione artistica di Roberto Colombo, che ha realizzato gran parte dei brani nella loro versione originale.





Il progetto era piuttosto interessante: "Affrontare il repertorio da me interpretato dal 1975 ad oggi, con una rilettura per pianoforte classico, con un linguaggio il più vicino possibile al mondo musicale di Andrea", ha spiegato l'ex voce dei Matia Bazar. La proposta di arrangiare questi brani è caduta su Stefano Barzan, con cui, nel corso degli anni, la Ruggiero ha avuto modo di collaborare in varie occasioni. Il disco contiene 15 pezzi: da classici del periodo dei Matia Bazar come "Vacanze romane", "Ti sento" e "Per un'ora d'amore" a episodi della carriera solista della Ruggiero come la sempre meravigliosa "Echi d'infinito" e "Amore lontanissimo".Non è facile dare di sé stessi e della propria musica una versione nuova, originale, inattesa, capace di non tradire le aspettative del proprio pubblico. Antonella Ruggiero, complici anche i suoi collaboratori, ci è riuscita, ha superato la prova a pieni voti.La canzone in cui si avverte più questo senso di ricerca e di sperimentazione è la nuova versione di "Ti sento", meno rock e più ariosa, classica, quasi un'aria d'opera.