La storia del disco:

Roberto Drovandi è entrato a far parte degli Stadio nel 1991, dopo l'uscita di Marco Nanni (che nel 1977 fondò il gruppo insieme a Gaetano Curreri, Giovanni Pezzoli, Fabio Liberatori e Ricky Portera). Il bassista ha partecipato alle registrazioni di tutti gli album in studio pubblicati dagli Stadio dal 1992 ad oggi: e dunque da "Stabiliamo un contatto" fino al recente "Miss nostalgia". Negli anni, Drovandi ha provato anche ad avviare una propria carriera solista parallela alla band: lo ha fatto pubblicando un paio di singoli, "Denso" e "Shake up": adesso esce "Mondoraro", che è il suo primo disco solista in oltre trent'anni di carriera.





"Mondoraro" contiene 10 brani: le idee sono cominciate a venir fuori negli anni 2000, ma l'idea di pubblicare un disco è venuta a Drovandi solamente dopo la vittoria degli Stadio al Festival di Sanremo 2016. Sono brani strumentali: "Non sono un cantante e mi sono ben guardato dall'andare oltre questo", ha detto il bassista presentando il disco.È un album che ripercorre tutta la sua storia musicale fino ad oggi e che dà spazio alla verve e al talento di Drovandi: jazz, funk, rock, jazz fusion, ambient. C'è tutto, qui dentro. Se vi piace la musica suonata, ma suonata davvero, "Mondoraro" è il disco che fa per voi.Oltre ad essere un membro della band guidata da Curreri, Drovandi ha suonato anche per Bruno Lauzi, Patty Pravo, gli 883, Eugenio Finardi e Luca Carboni e si è fatto apprezzare anche come compositore: "Prima di partire per un lungo viaggio", ad esempio, interpretata da Irene Grandi, l'ha composta insieme a Curreri con testo firmato di Vasco Rossi. E proprio "Prima di partire per un lungo viaggio", in questo disco, è presente in una versione strumentale e rivisitata: un piccolo esperimento che funziona.