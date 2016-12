di Redazione

La storia del disco:

La partecipazione a Britain's Got Talent, nel 2009, rese Susan Boyle un vero e proprio fenomeno e trasformò il "brutto anatroccolo" in una delle voci più redditizie del mondo: il suo primo album "I dreamed a dream" vendette oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo. Ma l'incantesimo si spezzò appena dopo qualche mese: il secondo disco, "The gift", non riuscì a spingersi oltre 3,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il terzo si fermò ad appena 670.000. E così, la carriera di Susan Boyle finì per precipitare. Ma la cantante scozzese non si è mai fermata, ha continuato ad incidere: e lo ha fatto sempre per Syco Music, etichetta satellite di Sony fondata da Simon Cowell. Il suo ultimo disco, "Hope", è uscito nel 2014 ed ora arriva nei negozi un nuovo album in studio, questo "A wonderful World".





"A wonderful World" è un disco pensato essenzialmente per il mercato natalizio, anche se non contiene canzoni di Natale. Susan Boyle ha detto: "Mi sono divertita a comporre un disco che potesse piacere alle famiglie. Qualcosa che piacesse a tutti: un album che potesse essere ascoltato tutto l'anno e che potesse evocare ricordi". La formula migliore per raggiungere questo obiettivo? Incidere cover di una manciata delle canzoni più amate degli ultimi cinquant'anni di musica pop, "leggera": c'è un duetto virtuale con Nat King Cole su "When I fall in love", c'è una versione di Susan Boyle di "Like a prayer" di Madonna, la cover di "Angeles" di Robbie Williams, quella di "Mull of Kintyre" di Paul McCartney, il duetto con Michael Bolton in "Somewhere out there".È un disco natalizio nel senso che è perfetto da ascoltare in famiglia, tutti insieme: l'atmosfera è proprio quella dei classici dischi di Natale, anche se qui dentro non ci sono vere e proprie canzoni di Natale.La canzone che evoca di più questa atmosfera natalizia è la traccia conclusiva: "When you wish upon a star", dalla colonna sonora di "Pinocchio": l'interpretazione di Susan Boyle è celestiale ed eterea.