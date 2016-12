Chi pensa che fare un buon disco di cover sia un gioco da ragazzi, si sbaglia di grosso. Specialmente quando l'oggetto è il monumentale songbook di Burt Bacharach/Hal David già portato in trionfo da eccellenti interpreti come Dionne Warwick, Dusty Springfield e The Carpenters.

Ed è proprio a quest'ultimi, in particolare a Karen Carpenter, a cui si ispirano le versioni, rispettose delle originali ma con un tocco personale, contenute in questo “This girl's in love (A Bacharach/David Songbook)”. Rumer è una cantante inglese di origine pakistane che, dopo un brillantissimo esordio nel 2010 con “Season of Love”, si è persa un po' per strada accompagnando la sua voce delicata e sognante a canzoni, scritte in autonomia, un po' banalotte, zuccherose e facili da dimenticare.

Qui invece torna in un'apparente comfort zone aiutata dal marito Rob Shirakbari, produttore-arrangiatore che ha collaborato a lungo con Bacharach, che l'ha nella scelta del vasto canzoniere, riprendendo classiconi come “Close to you” , “Walk on by” o “The girl's in love with you” (dove compare la voce burbera del vecchio Burt), ma anche ripescando alcuni brani meno ascoltati. E' il caso della poetica “Balance of Nature”, del capolavoro pop che unisce testo straziante e melodia leggera “Are you there (with another girl)” o “One less bell to answer” portata al successo nel 1970 dal gruppo The 5th Dimension, ma spesso dimenticato.

Ed è proprio qui che viene fuori l'identità e la ragione d'essere dell'intero disco che Rumer - donna innamorata dell'amore, come ammicca il titolo – ha il cuore e la voce per innalzarlo rispetto alle classiche e didascaliche cover version, offrendogli attraverso la purezza e l'espressività della sua voce quei chiaroscuri che solo la grandi interpreti riescono a dare.