di Marco Jeannin

“Siamo solo animali”, e quelle dei Moplen sono solo canzoni. Potrei anche chiuderla intenzionalmente qui, lanciando un sasso in uno stagno per vedere le onde che si propagano. Siamo solo animali? E quelle dei Moplen sono solo canzoni? Alla prima domanda lascio a voi il piacere di rispondere, magari dopo aver dato un’occhiata alla cover del disco, opera di Alberto Michelon, unico artista in Italia specializzato in tassidermia artistica. Per quanto riguarda seconda invece, provo a dire la mia.

I Moplen sono una band Padovana, cinque ragazzi che si sono messi insieme per fare del pop di stampo indie, ogni tanto un po’ brit, tendenzialmente molto diretto ed accessibile. “Siamo solo animali” è il loro primo disco; doveva essere un EP, il secondo in linea di successione, ma dopo aver vinto un paio di concorsi (“Le canzoni migliori le aiuta la Fame” e “Va sul Palco”) i ragazzi decidono di fare il passo e convertire l’EP in LP, e direi che hanno fatto bene perché evidentemente c’era materiale per imbastirne uno come si deve.

Nove i pezzi in scaletta, o meglio, otto più uno, “PNG”, che funge da intro strumentale. Tutti i pezzi sono stati composti ed arrangiati dagli stessi Moplen e prodotti da Giacomo Zavattoni di RC Waves tra Perugia, Padova e Milano. Di cosa stiamo parlando: canzoni. Vere. Semplici. E non lo dico per essere riduttivo o sminuire, anzi: nel pop (indie, brit, quello che volete) l’importante è saper scrivere canzoni che si reggano in piedi da sole grazie a melodie che ti restano addosso, che sanno arrivare in porta con tre passaggi. Una tattica di gioco che i Moplen di “Siamo solo animali” dimostrano di saper attuare in occasioni diverse, vedi il riff super catchy di “Signorina” e i synth che arrangiano “Battisti” preparandosi ad educare le future platee, così come il quasi folk di “Vento gelido”, pezzo inevitabilmente messo in chiusura che chiama a raccolta la giusta dose di malinconia. Certo, qualcosina si può e si deve ancora affinare, perché è vero che le idee ci sono ma sarebbe bello trovare qualche soluzione più interessante in fase di composizione e scelta dei suoni ma tant’è, la band è giovane e crescerà.

Quindi, tornando alla domanda iniziale: quelle dei Moplen sono solo canzoni? Sì, sono solo canzoni. Canzoni che una volta chiamavamo musica leggera e amavamo ascoltare. Musica che passava in radio e che il tempo ha reso storia; quella dei Moplen parte da qui.