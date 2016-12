di Marco Jeannin

Nell’intervista rilasciata a Rockol, Fabrizio “Flaco” Castelli, ai tempi ancora in studio per dare forma al disco, parlava così di “Coleotteri”: "Musicalmente sono rimasto nella zona che considero mia, quella del punk. Nell'album ci sarà un po' di surf nel primo singolo, di reggae nella title track e di ska: il linguaggio che mi è sempre appartenuto, insomma".

Oggi che il disco l’abbiamo tra le mani possiamo confermare che l’ex Punkreas ha effettivamente confezionato dieci brani punk (con venature reggae e ska) nel modo più lineare possibile, dando estrema importanza ai testi, critiche e ironie politico/religiose/sociali in pieno rispetto del genere (“… Volenti o nolenti, è arrivata la consapevolezza che la caduta della cortina di ferro è stata la fine di un'epoca, che si è portata via quella semplificazione conflittuale che ci serviva per orientarci. Umanamente ancora prima che musicalmente, e parlo da padre di due figli, ho bisogno di una chiave interpretativa per rapportarmi con il presente”), abbinandoli poi a un sound che rispetto al passato si fa qui leggermente meno fedele alla linea e più malleabile. Una direzione che Flaco ha preso con coscienza, realizzando un album che, per quanto sempre e comunque impostato secondo e regole di un linguaggio ben preciso, riesce a lasciare un’impronta… come dire… più leggera. E per leggera intendo pop, così ci capiamo meglio. Forse troppo, ma è una cosa che si potrà capire solo con il tempo e con gli ascolti.

Al disco, anticipato dai singoli “Gorky” e “Bubblegum” (grottesca lovesong sui generis che si apre con una citazione del film “Matrix”), hanno partecipato Mattia Foglia (già Bedford e Golia, al basso), Dario Magri (già Yokoano e S.H.O., alla batteria), Carlo Ferrè (già negli N2rage con Mastino, alla voce).

“Coleotteri” è un lavoro semplice, diretto, che profuma di rilancio e che non dimostra nulla se non la voglia di un autore di raccontarsi, di comunicare. E per quanto possa piacere o non piacere il genere, o sentirsi dire così apertamente certe cose, quando l’intenzione è chiara e forte, la musica ne esce convalidata. Sempre. Bentornato.