di Gianni Sibilla

I Coldplay sono diventati uno strano oggetto, nel panorama pop odierno. Fanno l'half-time del Superbowl, riempiono gli stadi. Sono in grado di mettere in piedi uno degli show più spettacolari in circolazione. Eppure c'è chi non gli ha perdonato la separazione consapevole tra rock e pop, puntando decisamente su quest'ultimo versante, in maniera massimalista: grandi suoni, grandi duetti (Rihanna, Beyoncé). Anche per questo, per il loro successo Coldplay sono diventati una di quelle band che molti amano odiare.

Questo EP di 5 brani (disponibile solo in streaming su Spotify) arriva a coronare un anno intenso, ma anche a rimettere le cose nella giusta prospettiva, almeno dal punto di vista musicale. E a ricordarci che, al netto dei mega effetti speciali, i Coldplay sono grandi autori di canzoni. Quando vogliono, non hanno bisogno di altro che di pochi strumenti,

Questo EP non è un "unplugged", ma quasi: mostra la band in versione quasi minimalista, per quanto possono esserlo. Le canzoni non perdono la dimensione epica delle loro melodie, ma vengono suonaye basso-chitarra-batteria e piano. La versione riarrangiata di "Yellow", per intenderci, con il piano in bella mostra e senza l'enfasi e i cori del pubblico, è da brividi. Così come "Viva la vida", che non perde la sua carica originaria, ma suona ancora meglio. Su "Christmas lights" e su "Everglow" il gioco è più facile, perché sono canzoni già melodiche e più dritte in partenza.

Il fatto è che sarebbe bellissimo se i Coldplay facessero un tour nei teatri, con questo taglio sonoro. Nessun fronzolo, solo canzoni, suonate senza sovrastruttra. Impossibile, purtroppo, perché hanno scelto un'altra strada, nel bene e nel male.