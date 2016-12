di Redazione

Come molte band, i Killers hanno la tradizione di celebrare il Natale incidendo brani a tema. Lo fanno da 10 anni per raccogliere fondi per l'associazione RED, che è impegnata sul fronte della lotta contro l'AIDS. Quest'anno non solo hanno inciso "I’ll Be Home For Christmas", ma hanno racconto le 10 canzoni in un album, opportubamente intitolato "Don’t Waste Your Wishes" ("Non sprecare i tuoi desideri").

Questa raccolta è perfetta per un Natale rock divese collaborazioni con Ryan Pardey, loro amico e concittadino, apparso come Babbo natale nell 2007 in "Don’t Shoot Me Santa" e poi tornato diverse volte negli anni. Notevole Joseph, Better You Than Me", con il piano e la voce di Elton John e con Neil Tennant dei Pet Shop Boys, ma anche il Natale tex-mex di "¡Happy Birthday Guadalupe!" incisa con Wild Light e Mariachi El Bronx.

A parte gli occasionali campanellini, e le deviazioni su temi musicali festivi, "Don’t Waste Your Wishes" suona come un disco dei Killers, più che come un disco semplicemente natalizio.

Auguri di buon Natale!