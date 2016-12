di Redazione



La voce degli Spandau Ballet consegna al mercato un album natalizio, un progetto solista interamente registrato e prodotto in Italia per Universal. intitolato semplicemente "The Christmas album", il disco è stato originariamente pubblicato nel 2015. Viene ripubblicarto quest'anno con l'aggiunta di tre nuove canzoni. Tra i classici interpretati da Tony Hadley troviamo i classici "Have yourself a merry little Christmas", "Santa Claus is coming to town", "White Christmas, "Run Rudolph run" ma anche brani inediti come "Every seconds I'm away", "Snowing all over the world".



Essendo stato registrato e prodotto nel nostro Paese, il disco non poteva non contenere collaborazioni con artisti italiani: Nina Zilli duetta con Tony Hadley sulle note di "Fairy tale of NY", mentre Annalisa figura tra gli autori dell'inedito "Every seconds I'm away". Nella nuova versione sono compresi “Have yourself a merry little Christmas” in duetto con Kim Wilde, “Jingle Bells” in duetto con Max Giusti e “Silent Night”.