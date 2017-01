di Matteo Galdi

In quello che è a tutti gli effetti un anno di grazia per la band, riportata sotto i riflettori da un nuovo album fresco di stampa ed un nuovo tour, ecco il tassello mancante della discografia degli Avenged Sevenfold: la raccolta dei grandi classici, il “The best of 2005-2013”.

L’ultimo “The stage” per molti è il disco della maturità compositiva e della riscoperta, più che della conferma, dopo il deludente “Hail to the king”. Per altri è stato il primo approccio ad una band ormai sulla scena da molti anni. Sebbene i dati di vendita non siano incoraggianti, non si può dire lo stesso della critica che ne ha lodato la ricercatezza di stile. Il periodo di (ritrovata) forma della band è sfruttato appieno e, circa due mesi dopo l’uscita dell’ultimo album in studio, ecco la summa degli Avenged Sevenfold: i momenti salienti che ne ripercorrono la ventennale carriera.

La lista dei brani di “Best of 2005-2013” è corposa; i due dischi che vanno a formare la raccolta attingono in ordine cronologico dal terzo disco “City of Evil” (il primo disco sotto l’etichetta della Warner Bros Records) fino al penultimo “Hail to the King”. Non sono stati inclusi il disco d’esordio “Sounding the seventh trumpet” e “Waking the fallen”, il quale è però stato ripubblicato recentemente.

Sono presenti i singoli degli Avenged Sevenfold del periodo con Jimmy Sullivan “The Rev” alla batteria, tristemente scomparso dopo il disco omonimo della band e mai dimenticato dalla stessa e non mancano la celebre ballata “Dear God” né la melodica “Afterlife”. Non manca l’omaggio al compianto batterista: è infatti inserita l’immancabile “So far away”, che fa parte di “Nightmare”, album per il quale “The Rev” scrisse le parti di batteria che non poté mai suonare. Venne temporaneamente sostituito da Mike Portnoy, all’epoca ancora militante nei Dream Theater, che si prestò di sua sponte come batterista sostitutivo incidendone tutte le parti. Non mancano personali cover di gruppi che hanno ispirato la band californiana: la celebre “Paranoid” dei Black Sabbath, la spesso riproposta live “Walk” dei Pantera e “Flash of the blade” degli Iron Maiden.

“The best of 2005-2013” può essere un ottimo compendio a “The stage” o semplicemente un buon riassunto di quanto fatto fino ad ora dagli Avenged Sevenfold. Il tempo scorre per tutti, tutti ogni tanto hanno bisogno di “vedersi ricapitolati”. Anche chi fino a poco tempo fa era ancora identificato come “il gruppo di cattivi ragazzi che i tuoi raccomandavano di non frequentare”

Plans of what our future hold

Foolish lies of growing old

It seems we’re so invincible

The truth is so cold