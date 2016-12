di Redazione

"Tutte le belle canzoni di Natale" è raccolta di brani a tema festivo - compreso l'unico inedito "Natalino Pacchetti" - registrati negli anni dagli Elio e Le Storie Tese. La raccolta è disponibile autonomamente, o all'interno del box "Odorosi", che comprende anche l'ultimo album di studio, "Figatta de blanc".

L'idea è buona, perché le canzoni da mettere sotto l'albero del gruppo milanese sono tante, e spesso sono valide - come "Christmas With The Yours", con Graziano Romani - se non troppo smaccatamente legate a operazioni commerciali ("Fossi Christmas", la rilettura di "Fossi figo" in chiave natalizia cantanta con le voci di Radio Deejay), ma soprattutto sono sparse ai quattro angoli di quella discografia d'occasione fatta di compilation e CD promozionali ("Presepio imminente", per dire, veniva data in omaggio con un menù da una catena di ristorazione italiana): la comodità di trovarsele tutte sullo stesso disco è grande, e permette di scoprire (o riscoprire) episodi pochissimo esposti nella discografia del gruppo.

A corredare il tutto, a mo' di gustoso extra, ci sono le cover situazioniste - inedite, ma non del tutto ignote ai fan - di "All I Want for Christmas Is You", "I'll Be Home for Christmas", "Happy Xmas (War Is Over)" e della stessa "Christmas With The Yours", cantate dall'architetto Mangoni.

La mattina di Natale, mettere a tutto volume la versione dell'architetto di "I'll Be Home for Christmas" potrebbe da sola valere il prezzo del biglietto...