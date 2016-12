di Fabrizio Zanoni

Machete Crew è, a parere di chi scrive, la famiglia musicale del rap italiano che ha sfornato il maggior numero di gemme rap negli ultimi anni. Tralasciando il fondatore Salmo, ancora in classifica a distanza di un anno dall'uscita di "Hellvisback" come dimenticarsi del folgorante "Suicidol" di Nitro? Da quel gruppo arriva anche En?gma che con "Indaco".

Il rapper si stacca dai Machete e inizia a camminare con la sola forza delle sue gambe. "Indaco" è veramente un ottimo album, sia per quanto concerne le basi musicali che per le barre. Il rapper 28enne di Olbia lo ha realizzato interamente nel suo studio casalingo in terra sarda avvalendosi di collaboratori provenienti anche da mondi distanti dal rap. Ne è un buon esempio "Rapa Nui" che gira intorno a un bell'accompagnamento di chitarra o "Labirinti" che sembra un brano dei Subsonica.

En?gma afferma di aver lavorato per sottrazione, scrivendo tanto e partendo dall'idea di un monster album da 30 tracce salvo accorgersi di aver ripetuto tematiche e falciando pezzi a suo dire anche molto belli ma in qualche modo ridondanti. A mio avviso avrebbe fatto meglio a correre qualche rischio di ripetitività e regalarci il piacere di qualche traccia in più.

"Indaco" infatti, al netto dei sette minuti e mezzo di "Radio Scano" una skit buona solo per rinfrescarci le orecchie con l'accento sardo e subito dopo memorizzare il tasto skip sulla traccia, presenta solo 11 brani. Tutti molto validi, lo ribadiamo, e anche parecchio vari ma quando la torta è buona si ha sempre la sensazione che finisca troppo presto e si rimane con la voglia di una fettina in più.