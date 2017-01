PART TIME SPIES Ramona Flowers Distiller Records (CD + 12" Vinile)

Voto Rockol: 3.0 / 5

di Redazione La storia del disco:

I Ramona Flowers, originari di Bristol, sono una delle band di punta della nuova scena indipendente britannica. Nel corso della sua carriera fino ad oggi, il quintetto composto da Steve Bird, Ed Gallimore, Dave Betts, Sam James e Wayne Jones ha pubblicato due EP ("Dismantle" del 2012 e "Lust and lies" del 2013) e un LP ("Dismantle and rebuild", 2014). Ora arriva questo "Part time spies", che è a tutti gli effetti il secondo album in studio della band.







Come suona e cosa c’è dentro:

Il disco è stato prodotto da Chris Zane, americano ma londinese di adozione, già collaboratore di - tra gli altri - Passion Pit, St. Lucia, Holy Ghost! e Friendly Fires. 11 sono i brani contenuti all'interno di "Part time spies", che a livello di sonorità si ispirano parecchio alle colonne sonore anni '80. La presenza di Chris Zane, infatti, ha portato con sé un elemento musicale molto importante: il Juno, un synth della Roland che i Ramona Flowers hanno usato parecchio durante le registrazioni del disco. Le melodie ai sintetizzatori e i bassi potentissimi sono la cifra stilistica principale del disco, potremmo dire.



Perché ascoltarlo (o perché girare alla larga):

Lavorare con Chris Zane non ha portato grosse modifiche alla scrittura della band, che è rimasta più o meno la stessa del precedente album. Quindi, se vi erano piaciuti i Ramona Flowers di "Dismantle e rebuild", sicuramente non vi dispiacerà questo nuovo album della band.



La canzone fondamentale:

La traccia conclusiva, "Cold of the night", sembra sintetizzare l'intero disco: i sintetizzatori che dominano la scena in un brano che parla del cercare una via di fuga in un periodo di buio totale.