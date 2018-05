Per celebrare i dieci anni trascorsi dall'uscita di "Boxer", lo scorso 9 novembre i National hanno eseguito l'album dall'inizio alla fine durante un concerto tenuto a Bruxelles, in Belgio. L'esibizione è stata registrata e il vinile del concerto è stato pubblicato per il Record Store Day lo scorso aprile. La band si appresta ora a pubblicare il live anche in formato digitale e su CD: "Boxer (Live in Brussels)" sarà disponibile a partire dal prossimo 13 luglio. La tracklist, che trovate qui sotto, riproduce fedelmente quella della versione originale del disco, uscita nel 2007:

"Fake empire"

"Mistaken for strangers"

"Brainy"

"Squalor Victoria"

"Green gloves"

"Slow show"

"Apartment story"

"Start a war"

"Guest room"

"Racing like a pro"

"Ada"

"Gospel"

Questa, invece, la copertina:

I National torneranno a suonare in Italia il prossimo 7 settembre: Matt Berninger e compagni saranno tra gli headliner di Milano Rocks , il festival ospitato dall'Area EXPO del capoluogo lombardo.