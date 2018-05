Gli Script hanno citato in giudizio James Arthur per violazione di copyright.

I componenti della band irlandese sostengono che una canzone pubblicata dal cantautore già vincitore dell'edizione britannica di "X Factor", "Say you won't let go", sia troppo simile ad una canzone da loro pubblicata nel 2008, "The man who can't be moved", scritta da Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, Andrew Frampton e Stephen Kipner.

Gli Script si sono rivolti a Richard Bush, avvocato che ha già seguito la famiglia del compianto Marvin Gaye nella causa intentata contro Robin Thicke e la sua "Blurred lines"

"Say you won't let go" è il singolo che ha rilanciato la carriera di James Arthur, quattro anni dopo la vittoria a "X Factor": la canzone, estratta dall'album "Back from the edge", scritta dallo stesso Arthur insieme a Neil Ormandy e Steve Solomon, ha riportato il cantautore britannico al primo posto della classifica del Regno Unito - traguardo che mancava dal 2012. È stata una hit anche fuori dai confini del Regno Unito, raggiungendo la vetta della classifica australiana, irlandese, neozelandese e svedese e conquistando diversi dischi d'oro e di platino.

Lo scorso anno, in un'intervista concessa al Sun, a proposito delle presunte somiglianze tra i due brani James Arthur ebbe a dire:

"È il 2017 e nella musica ci sono solamente sette note. Tutte le canzoni blues suonano allo stesso modo".

L'avvocato ha avanzato una richiesta di risarcimento danni.