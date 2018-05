Il trio hip hop britannico dei Portishead ha pubblicato sulla loro pagina Facebook un appello a boicottare Israele per la loro politica nei confronti della Palestina.

Questo quanto postato dai Portishead: "Finché il governo israeliano commette crimini di guerra contro il popolo palestinese, sosteniamo la loro richiesta di boicottaggio a Israele come mezzo di protesta pacifica contro la brutale occupazione #artistsforpalestine".

I Portishead si uniscono ad altri artisti che partecipano a un boicottaggio culturale di Israele. Altri sostenitori del Movimento BDS sono i musicisti Roger Waters, Brian Eno, Peter Gabriel, Thurston Moore e Kathleen Hanna, gli attori Mark Ruffalo e John Cusack e gli scrittori Angela Davis e David Edgar.

L'anno scorso ha cancellato un concerto in programma a Tel Aviv, mentre Nick Cave si è esibito per ‘prendere una posizione di principio contro chiunque voglia censurare e silenziare i musicisti’. Anche i Radiohead hanno resistito agli appelli per cancellare il loro show a Tel Aviv la scorsa estate. E’ curioso sottolineare che, come membro della band itinerante dei Radiohead, il batterista dei Portishead Clive Drive ha partecipato a quel concerto.