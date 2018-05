I Punkreas pubblicano "In equilibrio", terzo singolo e title track dell'ep pubblicato dalla storica band lombarda lo scorso 23 marzo. Ad accompagnare il brano, un video live diretto da Paolo Santamaria, girato in occasione della prima data dell' Inequilibrio Tour, il 22 marzo all'Alcatraz di Milano.

Il gruppo annuncia anche le date del tour estivo, le cui prime date si possono vedere elencate qui sotto.

02.06 TOLENTINO (MC) – STRIKE UP FESTIVAL

09.06 MEDICINA (BO) – MEDICINA ROCK FESTIVAL

16.06 MILANO – ALL YOU NEED IS POP

29.06 SOLARUSSA (OR) – FESTA DI S. PIETRO E PAOLO

30.06 PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

07.07 AVIGLIANA (TO) - ALTA FELICITA' PREVIEW

12.07 FARA GERA D’ADDA (BG) – FARAROCK

13.07 MONTESPERTOLI (FI) – ROCKUNMONTE

14.07 GATTATICO (RE) – PRATICIO ROCK

28.07 TREVISO – SUONI DI MARCA

17.08 PORCHIANO DEL MONTE (TR) - BEER ROCK FEST

18.08 ROVIANO (RM) - BURNING HILL FEST

23.08 BRESCIA - FESTA DI RADIO ONDA D'URTO

08.09 BITONTO (BA) – ROCK IN LAMA