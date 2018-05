Un malore ha colpito Claudio Golinelli, meglio conosciuto dai fan come "Il Gallo", durante le prove a Lignao Sabbiadoro in vista del prossimo tour di Vasco Rossi, il "VascoNonStop": la notizia è stata data dall'entourage dello stesso rocker di Zocca per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale.

"Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Udine", si legge nella nota: "Il bassista, pertanto, non potràà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour. Il commento di Vasco: 'Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all'ospedale... Mi auguro che si riprenda al più presto possibile".

Al momento non si hanno notizie né sulle condizioni dell'artista, né sulla natura del malore che l'ha colpito: sentita telefonicamente da Rockol, la storica portavoce di Vasco Rossi Tania Sachs ha assicurato che maggiori informazioni riguardo il quadro clinico dell'artista verranno rese note quando disponibili. Come riferito dal dispaccio ufficiale riportato sopra, è praticamente certo che Golinelli non possa essere presente alla data zero del tour, prevista la prossima domenica, 27 maggio, allo stadio Teghil di Lignano, così come alle date immediatamente successive, quelle di Torino - allo stadio Olimpico, il primo e 2 giugno - e di Padova, programmate per il 6 e 7 giugno allo stadio Euganeo. Non è ancora stato reso noto il nome del musicista che verrà chiamato a sostituire "Il Gallo".

Nato a Imola il 12 ottobre 1950, Golinelli è il decano dei musicisti rimasti alla corte di Vasco Rossi: la sua collaborazione con il Kom ha inizio in studio, nel 1981, durante le session di registrazione dell'album "Siamo solo noi", per il quale incide la parte di basso della title track. Sui palci con Rossi dal 1984, il Gallo interrompe la sua collaborazione con il cantante nel 1987, quando la Steve Rogers Band - il gruppo che accompagnava Vasco, del quale Golinelli faceva parte - decise di tentare la carriera senza la guida del frontman. Reintegrato nella band di Rossi nel 1993, Golinelli fu costretto a due ulteriori stop, il primo nel 1997, quando fu sostituito da Davide Romani, e il secondo nel 2008, quando le cure per un tumore al fegato lo costrinsero a saltare diversi appuntamenti dal vivo per tornare sui palchi l'anno successivo, in occasione del "Tour Europe Indoor 2009/2010".

Come solista Golinelli ha all'attivo due singoli, entrambi realizzati con il progetto Gallo Team: "Per Noi" del 2013 e "Notte da paura" del 2014.