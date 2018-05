Lo scorso 16 maggio è partito dalla Rogers Arena di Vancouver (Canada) l’Homeward bound – The farewell tour 2018’ di Paul Simon. Tre giorni più tardi il cantautore statunitense sul palco del Moda Center di Portland (Oregon) si è reso protagonista di un errore che ha portato a una rivelazione.

Come riporta Jambase durante l’interpretazione di “The cool, cool river” (canzone tratta dal suo album del 1990 “The Rhythm of the Saints”) Simon ha dimenticato il testo. Con qualche difficoltà la canzone è arrivata alla fine.

Rivolto al pubblico Simon allora ha detto: "Perché ho fatto un errore e ho dimenticato il testo di quella canzone, mi punirò. Canterò una delle mie canzoni che detesto.” E, imbracciata una chitarra acustica, ha aggiunto: “Questo mi sarà di insegnamento, perché io odio questa canzone." E ha suonato una breve versione di "The 59th Street Bridge Song (Feelin 'Groovy)".

L'anno scorso, Paul Simon, ospite al programma televisivo ‘The Late Show With Stephen Colbert’, disse che detestava quella canzone, inclusa nel terzo album di Simon and Garfunkel pubblicato nel 1966, “Parsley, Sage, Rosemary e Thyme”.

Qui sotto puoi vedere il video. La parte descritta ha inizio circa al minuto 8.45.