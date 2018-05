Il ‘Fatti sentire – Worldwide tour 2018’ di Laura Pausini aggiunge nuovi concerti. Il 12 settembre la musicista di Solarolo sarà al Forum di Assago (Mi) con una quarta data, per il 12 ottobre invece è annunciata la seconda data alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo).

I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili in presale per il fan club dalle ore 16.00 di martedì 22 maggio alle ore 15.00 di mercoledì 23 maggio. La vendita sul circuito TicketOne sarà aperta dalle ore 16.00 di mercoledì 23 maggio, in tutti i punti vendita autorizzati a partire dal 30 maggio.

Questo il calendario aggiornato dei live in Italia:

LUG 13 JESOLO – PALA ARREX

LUG 21 ROMA – CIRCO MASSIMO

LUG 22 ROMA – CIRCO MASSIMO

SET 08 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

SET 09 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

SET 11 MILANO - MEDIOLANUM FORUM

SET 12 MILANO - MEDIOLANUM FORUM

SET 17 RIMINI – RDS STADIUM

SET 19 VERONA – ARENA

SET 21 VERONA – ARENA

SET 22 VERONA – ARENA

SET 25 EBOLI (SA) – PALA SELE

SET 26 EBOLI (SA) – PALA SELE

SET 28 ACIREALE – PAL’ART HOTEL

SET 29 ACIREALE – PAL’ART HOTEL

OTT 01 BARI – PALA FLORIO

OTT 02 BARI – PALA FLORIO

OTT 06 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

OTT 07 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

OTT 09 PADOVA – KIOENE ARENA

OTT 10 PADOVA – KIOENE ARENA

OTT 12 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

OTT 13 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

OTT 26 TORINO – PALA ALPITOUR

OTT 27 TORINO – PALA ALPITOUR